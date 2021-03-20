Японию содрогнуло мощное землетрясение, есть риск цунами (видео)

В Японии 20 марта землетрясение в префектуре Мияги силой более 5 баллов.

Об этом сообщили Tokyo WEB.

По данным Японского метеорологического агентства, эпицентр находится у побережья префектуры Мияги, в примерно в 20 км к северо-востоку от полуострова Осика, а его глубина составила около 60 км. Масимальная магнитуда землетрясения оценивается в 7,2 балла.

Само землетрясение произошло около 18 часов вечера (11 часов по Киеву).

Карта, с какой силой землетрясение чувствовалось на берегу:

Фото: weathernews.jp.

Вследствие этого было опубликовано предупреждение о цунами высотой 1 метр в префектуре Мияги. В городе Ватари, который находится в данной префектуре призвали к эвакуации 6911 человек в 2527 домах вдоль побережья.

Видео с места событий:

Стоит отметить, что в ночь на 20 марта в Исландии после серии землетрясений, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от Рейкьявика.

Напомним, что ранее в США на юге Калифорнии во время эфира новостей телеканала KCAL9 началось землетрясение.