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В Новой Зеландии природный катаклизм стал причиной экстренной эвакуации тысяч людей (фото, видео)

В Новой Зеландии природный катаклизм стал причиной экстренной эвакуации тысяч людей (фото, видео)
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф

Власти Новой Зеландии приступили к экстренной эвакуации населения прибережных территорий. Причиной стали три землетрясения, произошедшие в пятницу утром, 5 марта, а также угроза цунами.

Около 8:30 утра по местному времени произошло первое землетрясение с магнитудой 8,1 балла у островов Кермадек. Однако, вскоре метеорологи отменили сообщение о возможном цунами. Также они не увидели угрозу после второго землетрясения. И только, когда это произошло в третий раз, - в прибережных зонах заработали сирены, оповещающие о приближении цунами, сообщает BBC.

Также, на странице в twitter Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, появилось сообщение о возможных "сильных и необычных течениях и непредсказуемых скачках"  в связи с активностью цунами.

 

 

После этого власти приняли решение об экстренной эвакуации тысяч людей из некоторых прибрежных районов Северного острова. На дорогах образовались огромные заторы, так как многие покидали зону риска на своем автотранспорте.

Напомним, Турцию вновь всколыхнуло землетрясение. На сей раз поземные толчки ощущались в городе Элязыг, в восточной части страны.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Землетрясение, Новая Зеландия, Эвакуация, Цунами.
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