На Закарпатье с опозданием зацвела сакура: как выглядит эта красота (фото)

На Закарпатье с запозданием, но все же пришел сезон цветения сакуры.

Об этом рассказал президент Закарпатской туристической организации, эксперт по туризму Федор Шандор, пишет УНИАН.

По его словам, ожидалось, что сакура начнет цвести еще 20 апреля, однако нежданное похолодание и дожди привели к тому, что массовое цветение началось лишь спустя 10 дней.

Первые цветы были замечены в Берегово, затем в Мукачево, Ужгороде и других регионах.

Фото: УНИАН

Согласно официальным данным в Ужгороде высажено более двух тысяч деревьев сакуры, однако если учесть растения на частных участках, то их может быть намного больше - до пяти тысяч.

Фото: УНИАН

Всего на территории Закарпатья высажено около 50 тысяч деревьев и в последние годы, говорит Шандор, они стали настоящим символом области.

Фото: УНИАН

Все желающие смогут полюбоваться этим явлением до десятых чисел мая.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада планирует определить основы развития туризма в Украине и создать Единый туристический реестр.