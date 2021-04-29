Пора менять имидж и идти в ногу со временем: Украина может вплотную взяться за туризм

Верховная Рада планирует определить основы развития туризма в Украине и создать Единый туристический реестр.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Верховной Рады.

Принятие соответствующего законопроекта №4162 в первом чтении на внеочередном заседании в четверг, 29 апреля, поддержал 261 народный депутат.

В частности, законопроект предлагает внедрить государственную электронную информационную систему – Единый туристический реестр, который будет содержать сведения о всех субъектах туристической деятельности.

Единый реестр даст возможность исключить коррупционный элемент в части организации туристической деятельности.

Каждый желающий заниматься в Украине туризмом может получить такое право, подав в Министерство культуры и информационной политики сообщение о начале ее осуществления.

Проект закона предлагает заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте туристической деятельности в Единый туристический реестр путем уведомления о начале осуществления деятельности.

Законопроект также предполагает разработку основного программного документа страны в области туризма, на основании которого будут разрабатываться соответствующие региональные и местные программы развития отрасли.

"Все это положительно повлияет на имидж Украины на мировой арене, приблизит нас к международному сообществу, обеспечит выполнение основных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, рекомендаций Всемирной туристической организации UNWTO и трансформирует нашу страну в популярную дестинацию для путешествий, отдыха и деловых поездок", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал "Телеграф", с 1 марта для украинцев открыли свои границы сразу несколько безвизовых стран.