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Четвер, 24.06.2021
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Обстрілів все більше: ситуація на Донбасі продовжує загострюватися

Обстрілів все більше: ситуація на Донбасі продовжує загострюватися
Оновлено 09:37 Сьогодні Телеграф

У ніч на четвер, 24 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі противник грубо порушував Мінські домовленості. Якщо ще минулого тижня атак було 3-5 за добу, то в цей раз бойовики обстрілювали ВСУ 22 рази.

Про це повідомили в штабі ООС.

Так, поблизу Новоселівки проросійські військові відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. А біля Майорська противник застосував ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. У районі Південного російські найманці обстрілювали позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру, а біля Мар'їнки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Так само неспокійно було в районах Красногоровки, Старогнатівки, Новгородського, Авдіївки, Водяного та Золотого.

В ООС кажуть, що поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу Mavic, який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Втім, безпілотник вдалося збити, як і Орлан-10, що пролітав біля Пісків.

На щастя, в результаті обстрілів і провокацій ніхто з наших військових не постраждав, а про всі факти порушень Мінських угод повідомили в ОБСЄ.

Раніше ми повідомляли, що українцям пояснили причину нових провокацій на Донбасі.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, провокації.
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