Ленинским путем идут: украинцам объяснили причину новых провокаций на Донбассе

Пророссийские боевики, которые понесли потери из-за подрыва солдат на своих же минах, выдали собственную оплошность за агрессию украинской армии. СМИ РФ растиражировали очередной фейк о том, что ВСУ обстреляли автомобиль медиков, в котором якобы 4 человека погибло и еще 5 получили ранения.

О том, зачем Россия подает лживые факты, которые опровергают местные жители оккупированного Донбасса, рассказал спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович.

"Зачем понадобилось выдавать подрыв на собственных минах за "…коварный обстрел со стороны ВСУ"? Затем, что Генеральный секретарь ОБСЄ Хельга Шмид с визитом в Москве, а сегодня и завтра - заседания ТКГ. Ленинским путём идут товарищи", - пишет Арестович на своей странице в "Фейсбуке".

По словам спикера Украины в ТКГ, они уже собрали все факты и отправили соответствующую ноту в главный офис ОБСЕ, называя лже-новости оккупантов очередной попыткой обвинить ВСУ в том, чего они не совершали.

Напомним, в ночь на 21 июня пророссийские боевики грубо нарушили режим прекращения огня, пустив в ход гранатометы и беспилотники.