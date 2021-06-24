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Суперечка відпочиваючих в кафе Маріуполя вилилася в бійку зі стріляниною, є постраждалий

Суперечка відпочиваючих в кафе Маріуполя вилилася в бійку зі стріляниною, є постраждалий
Оновлено 12:54 Сьогодні Телеграф

У Приморському районі Маріуполя сталася бійка відвідувачів кафе, один з яких дістав зброю і почав стріляти в свого опонента.

Про це інформують в районному управлінні Національної поліції.

Копи кажуть, що дзвінок про надзвичайну подію надійшов близько опівночі. Їм вже вдалося з'ясувати, що посварилися два приятеля - 30-ти і 27-річний чоловіки. Спочатку вони почали битися, під час чого старший дістав пістолет і кілька разів вистрілив в приятеля.

В результаті, медики відвезли потерпілого в лікарню з вогнепальним пораненням. Повідомляється, що його життю нічого не загрожує. Що ж стосується стрілка, його затримали і незабаром оберуть запобіжний захід. За хуліганство йому загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, в центрі Києва, на вулиці Глазунова (Печерський район), сталася стрілянина, в результаті якої був поранений чоловік.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Мариуполь, Кафе, Стрілянина, Поранення, Розбірки.
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