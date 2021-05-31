В Киеве средь бела дня произошла стрельба: подробности

В понедельник, 31 мая, в центре Киева, на улице Глазунова (Печерский район) произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В то же время, как пишет Цензор.НЕТ, на самом деле стрелок несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся на автомобиле Mercedes. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

Как сообщал "Телеграф", ранее под Мариуполем 14-летний парень получил пулевое ранение в голову.

Также в четверг, 27 мая, на одесском кладбище произошла стрельба. Один из парней, которые показались женщине, пришедшей на кладбище подозрительными, открыл стрельбу по ней.