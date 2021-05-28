Стрельба в Одессе: неизвестные с пистолетом целились в женщину, но подстрелили сторожа кладбища (фото)

В четверг, 27 мая, на одесском кладбище произошла стрельба.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Копы уже установили, что конфликт завязался в Белгород-Днестровском районе случайно: к двум парням на кладбище подошла женщина, которой они показались подозрительными. В ответ одесситы начали оскорблять женщину, и она, пытаясь избежать дальнейших разборок, пошла к дому охранника.

Один из парней достал пистолет и начал стрелять в сторону женщины. Услышав стрельбу, к посетителям кладбища побежал 72-летний охранник, который, собственно, стал следующей целью дебоширов. Парни напали на пенсионера, в результате чего у мужчины прострелена и сломана челюсть, а также травма в области сердца.

Одного из агрессоров уже задержали, сейчас копы ищут второго. Продолжается расследование.

Напомним, под Мариуполем 14-летний парень получил пулевое ранение в голову.