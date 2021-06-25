Масове затримання копів в Харкові: поліцейських підозрюють у катуваннях і зборі "данини"

У Харківській області співробітники СБУ затримали учасників угруповання, в яке входили діючі та колишні посадові особи Національної поліції. Про підозру повідомили вже 9-м правоохоронцям.

Про це інформують в облуправлінні СБУ.

За інформацією слідчих, ватажок угруповання брав гроші за те, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності людей, які купували наркотики і психотропні речовини. Якщо ж вони відмовлялися платити, то людей катували і погрожували фізичною розправою.

Попередньо, сума "відступних" становила 200-500 доларів з людини. Але випадків тортур зафіксували вже з півсотні.

Відомо, що всю інформацію копи отримували у наркодилерів і через Телеграм-канали для залежних. Після вони знаходили своїх "жертв" і затримували без дотримання процесуальних норм.

Зараз дев'ятьом поліцейським повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди, з'єднаному з вимаганням, та катуванні.

В СБУ кажуть, що в цій схемі могло брати участь більше копів, тому розслідування триває.

Нагадаємо, українські та молдавські правоохоронці ліквідували канал постачання героїну з Ірану до Євросоюзу через окупований Росією Крим, затримали сімох учасників угруповання та вилучили 235 кг наркотику.