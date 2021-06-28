Окупанти оголосили про підготовку вибуху в Криму: подробиці

У Криму затримали 22-річного Івана Карташова, який нібито готував вибух під час майбутніх виборів в Держдуми РФ.

Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

Підозрюваного в передбачуваному вибуху затримали днями. У РФ голосно заявили, що Іван - анархіст, який ненавидів владу. І нібито через це він вирішив підірвати міст через річку Чорну в Інкермані 17-19 вересня під час голосування.

У слідкомі РФ також переконані, що хлопець збирав реактиви і вражаючі елементи для саморобної вибухівки.

В результаті Карташова затримали за тероризм і незаконне придбання вибухових речовин або вибухових пристроїв. Зараз хлопця перевели в психіатричну лікарню, де перевірять на осудність.

Нагадаємо, на окупований Крим обрушилися дощі, внаслідок чого за місяць Ялту затопило двічі.