На Донбасі важко поранений український воїн: подробиці

За добу понеділка, 28 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, в результаті чого поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляється в зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил за станом на 7:00 29 червня, опублікованій на сторінці ООС в соцмережі Facebook.

Так. поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий", - йдеться в звіті.

Станом на 7:00 вівторка з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Як повідомлялося, 26 червня в районі Пісок на Донбасі загинув боєць ЗСУ, старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади Андрій Гонар.