Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе (фото)

В районе Песок на Донбассе в субботу, 26 июня, погиб боец ВСУ, старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады Андрей Гонар.

Об этом говорится в сообщении 58-й ОМБр имени гетмана Ивана Выговского на странице в Facebook.

Известно, что боец из Кривого Рога, родился 17 ноября 1971 года. В бригаде служил с июня 2019-го. Был старшим водителем мотопехотной роты.

Причиной гибели 49-летнего бойца стало осколочное ранение, которое он получил во время обстрелов боевиков, когда находился на позиции, где нес службу.

"26 июня он отошел к воинству небесному и останется в нашей памяти навсегда. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая и вечная память Герою!" - написали побратимы воина.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские военные уничтожили опорный пункт и БМП оккупантов на Донбассе, что стало ответом на постоянные обстрелы боевиков.