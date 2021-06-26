Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)

Украинские военные уничтожили опорный пункт и БМП оккупантов на Донбассе, что стало ответом на постоянные обстрелы боевиков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook ветеран АТО-ООС, народный депутат Юрий Мысягин.

Так, на видео, опубликованном ветераном, видно, что бойцы ВСУ точно рассчитали расположение цели для удара - "все точно по блиндажам и окопам".

"В один прекрасный момент прилетает жесткая ответка. Причем она прилетает, как и положено, в самый неожиданный момент и очень точна. Как видим ни один "камень с неба" не ушел в "молоко", - написал он.

По словам Мысягина, боевики "БМП не успели хорошо припрятать".

"Днем ее частично вывели из строя, а ночью окончательно уничтожили. Зарево стояло яркое", - добавил ветеран.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 26 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.