Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)

Украинские военные уничтожили опорный пункт и БМП оккупантов на Донбассе, что стало ответом на постоянные обстрелы боевиков.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook ветеран АТО-ООС, народный депутат Юрий Мысягин.
Так, на видео, опубликованном ветераном, видно, что бойцы ВСУ точно рассчитали расположение цели для удара - "все точно по блиндажам и окопам".
"В один прекрасный момент прилетает жесткая ответка. Причем она прилетает, как и положено, в самый неожиданный момент и очень точна. Как видим ни один "камень с неба" не ушел в "молоко", - написал он.
По словам Мысягина, боевики "БМП не успели хорошо припрятать".
"Днем ее частично вывели из строя, а ночью окончательно уничтожили. Зарево стояло яркое", - добавил ветеран.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 26 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.