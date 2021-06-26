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Украинский воин погиб под обстрелом на Донбассе: подробности

Украинский воин погиб под обстрелом на Донбассе: подробности
Обновлено 08:09 Сегодня Телеграф

В ночь на субботу, 26 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 субботы, опубликованной на странице ООС в соцсети Facebook.

Так, минувшей ночью вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сводке.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Также о действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК уведомила представителей СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Помимо этого за прошедшие сутки, 25 июня, в районе проведения ООС было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ из различных видов стрелкового и артиллерийского вооружения. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.

Как сообщалось, 24 июня российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции украинских военных, вследствие чего ранение получил один боец ВСУ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 337

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Обстрел, Донбасс, ВСУ, Потери, Пески.
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