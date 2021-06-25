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Украина вновь понесла потери на Донбассе из-за многочисленных обстрелов со стороны боевиков

Украина вновь понесла потери на Донбассе из-за многочисленных обстрелов со стороны боевиков
Обновлено 08:29 Сегодня Телеграф

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня: за сутки четверга, 24 июня, зафиксировано 14 нарушений, а с начала суток пятницы еще три.

Об этом говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 25 июня, опубликованной на странице ООС в соцсети Facebook.

Так, в четверг боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых и подствольных гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого в районе населенного пункта Майорское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сводке.

По состоянию на 7 утра 25 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - отметили в ООС.

Как сообщалось, за сутки 23 июня боевики на Донбассе совершили 22 обстрела позиций ВСУ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 394

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Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Потери, Сводка.
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