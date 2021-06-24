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Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться

Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф

В ночь на четверг, 24 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник грубо нарушал Минские договоренности. Если еще на прошлой неделе атак было 3-5 за сутки, то в этот раз боевики обстреливали ВСУ 22 раза.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Новоселовки пророссийские военные открывали огонь из минометов 82-го калибра. А у Майорска противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе Южного российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил с минометов 120-го калибра, а возле Марьинки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. 

Так же неспокойно было в районах Красногоровки, Старогнатовки, Новгородского, Авдеевки, Водяного и Золотого.

В ООС говорят, что вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений. Впрочем, беспилотник удалось сбить, как и Орлан-10, пролетающий возле Песков.

К счастью, в результате обстрелов и провокаций никто из наших военных не пострадал, а обо всех фактах нарушений Минских соглашений сообщили в ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что украинцам объяснили причину новых провокаций на Донбассе.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Обстрел, Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС, Нарушение Минских соглашений.
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