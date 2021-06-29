Від маршрутки залишився тільки корпус: в Харкові на ходу загорівся автобус з пасажирами (фото, відео)

У вівторок, о 8:30 ранку, в Харкові на проспекті Жуковського, 3 на ходу спалахнула маршрутка, в салоні якої знаходилися люди.

Про це повідомили в облуправлінні ГСЧС.

Надзвичайна подія сталася, коли мікроавтобус I-VAN віз людей на кінцеву станцію в селищі Жуковського. Коли водій помітив вогонь, він загальмував, щоб випустити пасажирів, і сам вистрибнув з кабіни транспортного засобу.





Очевидці кажуть, що пожежники швидко прибули на допомогу і загасили палаючий автобус піною. Втім, маршрутка встигла згоріти дотла: залишився лише корпус.

Причину загоряння належить з'ясувати співробітникам ГСЧС.

Як раніше повідомляв "Телеграф", під Києвом на Одеській трасі сталося ДТП з вантажівкою, у якоъ на високій швидкості вибухнуло колесо.