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На трассе "Киев-Одесса" у самосвала на полном ходу взорвалось колесо: момент попал на видео

На трассе "Киев-Одесса" у самосвала на полном ходу взорвалось колесо: момент попал на видео
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф

Под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с грузовиком, у которого на высокой скорости лопнуло колесо.

Видео случившегося, сделанное другими участниками дорожного движения, разместили в Телеграмм-сообществе "Киев Оперативный".

На записи видно, как шина буквально взрывается на ходу, и водитель съезжает с дороги на обочину.

Видимость на данном участке ограничена, так как после происшествия все в пыли и дыму. К счастью, никто не пострадал.

Авторы поста пишут, что о состоянии резины грузовиков почему-то принято вспоминать только тогда, когда случается что-то подобное.

Напомним, в городе Березно Ровенской области у груженного лесом прицепа грузовика "УРАЛ" оторвало колесо и попало в пешехода, от чего ему буквально оторвало руку и он скончался.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 687

Все по теме:

Киев, Одесса, ДТП, Авария, Грузовик, Трасса Киев-Одесса.
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