У Києві відбулися жорсткі сутички з поліцією через труни біля офісу Зеленського (фото, відео)

У вівторок в Києві на марші SaveФОП, учасники якого вийшли на підтримку малого бізнесу в Україні, відбулися жорсткі сутички з поліцією.

Про це з місця події передає кореспондент "Телеграфу".

За інформацією Телеграм-спільнот, активісти в рамках акції ФОПів "Похорон мікробізнесу" спробували пронести під Офіс президента труни, що символізують смерть малого підприємництва. Однак на Хрещатику перформанс зупинили копи, намагаючись відібрати труни у активістів. Ті чинили опір і сталася бійка.

В результаті, деякий реквізит вдалося конфіскувати, однак активісти перебудували маршрут і попрямували до Європейської площі. На чолі ходи була кришка від труни, а активісти скандували, що відбувається "грабіж і друга Білорусь".

На момент публікації новини протест триває, як і локальні бійки, які поліція швидко присікає. Інформації про постраждалих немає.







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