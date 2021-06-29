У Києві відбулися жорсткі сутички з поліцією через труни біля офісу Зеленського (фото, відео)

У вівторок в Києві на марші SaveФОП, учасники якого вийшли на підтримку малого бізнесу в Україні, відбулися жорсткі сутички з поліцією.
Про це з місця події передає кореспондент "Телеграфу".
За інформацією Телеграм-спільнот, активісти в рамках акції ФОПів "Похорон мікробізнесу" спробували пронести під Офіс президента труни, що символізують смерть малого підприємництва. Однак на Хрещатику перформанс зупинили копи, намагаючись відібрати труни у активістів. Ті чинили опір і сталася бійка.
В результаті, деякий реквізит вдалося конфіскувати, однак активісти перебудували маршрут і попрямували до Європейської площі. На чолі ходи була кришка від труни, а активісти скандували, що відбувається "грабіж і друга Білорусь".
На момент публікації новини протест триває, як і локальні бійки, які поліція швидко присікає. Інформації про постраждалих немає.