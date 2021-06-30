90-ті повертаються: в Харкові стріляли в перехожого (фото)

У Московському районі Харкова - стрілянина. Там у перехожого 1990 р.н. вистрілив невідомий. За даними правоохоронців, 31-річний чоловік перебуває в лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Він поранений в шию.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції в Харківській області.

Напад стався на вулиці Джерельній. Зараз на місці працює слідча група, їм належить дізнатися всі обставини справи, в тому числі й ідентифікувати зброю, з якої зробили постріл. Також розшукують нападника. У місті ввели поліцейську операцію "Сирена".

Фотографії з місця події опублікували в місцевому Телеграм-каналі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Запоріжжі чоловік по-звірячому побив колишню, але поліція не реагує.