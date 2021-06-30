У Харкові підстрелили замдиректора охоронного агентства: хто такий Артем Мошенський і чим він відомий

Стало відомо ім'я пораненого в стрільбі в Московському районі Харкова. Це Артем Мошенський - заступник директора охоронного агентства. Його ім'я пов'язують з "Національним корпусом".

Ім'я потерпілого повідомляє регіональне інтернет-видання Newsroom.

Про потерпілого також відомо, що він раніше служив командиром відділення спецроти МВС "Східний корпус". Майже рік тому 30 липня, Анатолій Шарій назвав Артема Мошенського одним з учасників побиття координатора партії Микити Роженко.

Також Артем Мошенський у 2018 році був головою громадської організації "Спортивний корпус". Зараз про стан потерпілого інформації немає.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові сталася стрілянина на вулиці Джерельній. Нападник поранив перехожого в шию.