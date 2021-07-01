Скачать
Четвер, 01.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
Недобрий ранок: бойовики влаштували потужні обстріли з вибухами на Донбасі
Недобрий ранок: бойовики влаштували потужні обстріли з вибухами на Донбасі
Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів і збила графік поїздів. І це ще не кінець
Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів і збила графік поїздів. І це ще не кінець

Недобрий ранок: бойовики влаштували потужні обстріли з вибухами на Донбасі

Недобрий ранок: бойовики влаштували потужні обстріли з вибухами на Донбасі
09:37 Сьогодні Телеграф

Згідно зі звітом Операції об'єднаних сил, станом на 7:00 1 липня сталося два порушення тиші на Донбасі. Однак після цього ситуація різко змінилася: місцеві жителі повідомляють про масові обстріли та вибухи.

Так, згідно зведенню ООС, бандформування РФ двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем поблизу Авдіївки. На щастя, втрат в ЗСУ немає.

Однак ближче до 8:00 в Мережі жителі окупованого Донбасу почали масово повідомляти про стрілянину і навіть вибухи. Вони були чутні в районі Макіївки, Ясинуватої, Авдіївки і Черемушек. За інформацією місцевих жителів, вогонь відкривають бойовики.

 

 

Нагадаємо, США може взяти участь в переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) оскільки є членом ОБСЄ. Про те, що участь США не обмежується тільки понормандським форматом, заявив Олексій Резніков - віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 59

Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Вибухи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Китаї запрацював новий мега-аеропорт: як виглядає це диво архітектури (фото, відео)
02 Китай готовий забрати землі Чорногорії за борги: як таке можливо?
03 Чи правда, що електромобілі краще для навколишнього середовища, ніж авто зі звичайними двигунами?
04 Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
05 Ще понад півсотні українців померли від коронавирусу за добу: свіжі дані на 1 липня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Харків'янка, яка викинула паспорти України, все ж потрапила до Туреччини (фото)
Харків'янка, яка викинула паспорти України, все ж потрапила до Туреччини (фото)
Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент ЧП зняли на відео
Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент ЧП зняли на відео
Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня
Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня
В Україні оновили ціни на газ: скільки платитимемо за &quot;блакитне паливо&quot; в липні
В Україні оновили ціни на газ: скільки платитимемо за "блакитне паливо" в липні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся