Недобрий ранок: бойовики влаштували потужні обстріли з вибухами на Донбасі

Згідно зі звітом Операції об'єднаних сил, станом на 7:00 1 липня сталося два порушення тиші на Донбасі. Однак після цього ситуація різко змінилася: місцеві жителі повідомляють про масові обстріли та вибухи.

Так, згідно зведенню ООС, бандформування РФ двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем поблизу Авдіївки. На щастя, втрат в ЗСУ немає.

Однак ближче до 8:00 в Мережі жителі окупованого Донбасу почали масово повідомляти про стрілянину і навіть вибухи. Вони були чутні в районі Макіївки, Ясинуватої, Авдіївки і Черемушек. За інформацією місцевих жителів, вогонь відкривають бойовики.

Макеевка

Орки лютуют pic.twitter.com/ecqvTuDYNO — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 1, 2021

Нагадаємо, США може взяти участь в переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) оскільки є членом ОБСЄ. Про те, що участь США не обмежується тільки понормандським форматом, заявив Олексій Резніков - віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ.