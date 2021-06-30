США могут присоединиться к переговорам по Донбассу: Резников открыл детали

США может принять участие в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) поскольку является членом ОБСЕ. О том, что участие США не ограничивается только нормандским форматом заявил Алексей Резников - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

Слова политика цитирует РБК-Украина.

По его словам США уже участвовали в переговорах в Женеве в 2014 году. Тогда среди участников были Украина, ЕС и РФ. Это были одни из первых переговоров по ситуации с Донбассом. Такой формат, как утверждает Резников, можно возродить. Так же, как донор и член ОБСЕ, США может предложить своего представителя в любую группу Трехсторонней контактной группы. В свою очередь, "Телеграф" писал, что Минский формат изжил себя, а у Украины есть альтернативный формат переговоров.