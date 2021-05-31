"Минск" изначально был мертворожденным, но у Украины давно есть рабочая альтернатива

Проводить переговоры в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске более не представляется возможным, считает украинская сторона.

Речь, в частности, о принудительной посадке 23 мая самолета Ryanair в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Почему нам важно покинуть не просто Минск как место переговоров, но и «Минск» - как формат? Как это сделать, чтобы не получить обвинение в срыве соглашений и не развязать руки коллективному Западу (который, похоже, к этому стремится) для снятия санкций с России? На эти вопросы "Телеграфу" ответил председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

"Сначала по Минску как месту переговоров. Лукашенко отбросил все ограничения, которые накладывались моралью, международным правом. Он устроил погром оппозиции внутри своей страны. А потом перешел на погром уже и за пределами своего законодательства, на погром международного права - с разворотом и принудительной посадкой самолета одной из стран ЕС ради ареста находившегося на борту оппозиционного журналиста. После всего этого Минск точно не может быть площадкой для переговоров, - подчеркивает Павел Жовниренко. - Впрочем, не только поэтому. Важно понимать, что Республика Беларусь (РБ) – составная часть Союзного государства с РФ. Причем звучит это не "Союзные государства", а "Союзное государство". И мы понимаем, кто играет первую скрипку. То есть, всё это время мы фактически вели переговоры со страной-агрессором на территории самой России".

Говорят о "Минске" как соглашении, эксперт уверяет, что данные договоренности с самого начала были мертворожденными.

"Они заключены под угрозой применения силы (сначала Иловайск, потом Дебальцево), что делает их никчемными с точки зрения международного права - Венской конвенции о праве международных договоров. К тому же – они не работают. Запад понимает, что это такое. Приняли, к примеру, какой-то закон, заключили договор, а они не работают как механизмы. В цивилизованном мире это повод, чтобы переходить на другие, работающие, модели", - поясняет Павел Жовниренко.

По его словам, работающий механизм есть. И давно.

"Изначально предусмотрен Будапештский формат – США, РФ, Великобритания и Украина. Мы свою часть тех договоренностей выполнили. Осуществили ядерное разоружение. А вот подписанты свою часть (гарантии соблюдения территориальной целостности Украины) – нет. И прежде чем подписывать новые договоренности, нужно выполнять старые. Основополагающие для Украины в данной ситуации. Потому что у нас оккупировали часть территории. И сделала это одна из стран-гарантов Будапештского меморандума при бездействии других государств-гарантов, - подчеркивает Павел Жовниренко. - Мы ничего не требуем, кроме одного – давайте выполнять подписанное. Делать то, чему цивилизованное человечество следует более двух тысяч лет, со времен возникновения Римского права – "pacta sunt servanda", то есть "договора должны выполняться".

Напомним, ранее о том, что Беларусь более не подходит для переговоров в формате ТКГ, говорил и глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Это его заявление вызвало резкую реакцию МИД РФ.