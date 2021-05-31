Скачать
Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
Впервые с лета-2020 в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 1 тысячи
Впервые с лета-2020 в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 1 тысячи

"Минск" изначально был мертворожденным, но у Украины давно есть рабочая альтернатива

"Минск" изначально был мертворожденным, но у Украины давно есть рабочая альтернатива
09:11 Сегодня Телеграф

Проводить переговоры в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске более не представляется возможным, считает украинская сторона.

Речь, в частности, о принудительной посадке 23 мая самолета Ryanair в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Почему нам важно покинуть не просто Минск как место переговоров, но и «Минск» - как формат? Как это сделать, чтобы не получить обвинение в срыве соглашений и не развязать руки коллективному Западу (который, похоже, к этому стремится) для снятия санкций с России? На эти вопросы "Телеграфу" ответил председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

"Сначала по Минску как месту переговоров. Лукашенко отбросил все ограничения, которые накладывались моралью, международным правом. Он устроил погром оппозиции внутри своей страны. А потом перешел на погром уже и за пределами своего законодательства, на погром международного права - с разворотом и принудительной посадкой самолета одной из стран ЕС ради ареста находившегося на борту оппозиционного журналиста. После всего этого Минск точно не может быть площадкой для переговоров, - подчеркивает Павел Жовниренко. - Впрочем, не только поэтому. Важно понимать, что Республика Беларусь (РБ) – составная часть Союзного государства с РФ. Причем звучит это не "Союзные государства", а "Союзное государство". И мы понимаем, кто играет первую скрипку. То есть, всё это время мы фактически вели переговоры со страной-агрессором на территории самой России".

Говорят о "Минске" как соглашении, эксперт уверяет, что данные договоренности с самого начала были мертворожденными.

"Они заключены под угрозой применения силы (сначала Иловайск, потом Дебальцево), что делает их никчемными с точки зрения международного права - Венской конвенции о праве международных договоров. К тому же – они не работают. Запад понимает, что это такое. Приняли, к примеру, какой-то закон, заключили договор, а они не работают как механизмы. В цивилизованном мире это повод, чтобы переходить на другие, работающие, модели", - поясняет Павел Жовниренко.

По его словам, работающий механизм есть. И давно.

"Изначально предусмотрен Будапештский формат – США, РФ, Великобритания и Украина. Мы свою часть тех договоренностей выполнили. Осуществили ядерное разоружение. А вот подписанты свою часть (гарантии соблюдения территориальной целостности Украины) – нет. И прежде чем подписывать новые договоренности, нужно выполнять старые. Основополагающие для Украины в данной ситуации. Потому что у нас оккупировали часть территории. И сделала это одна из стран-гарантов Будапештского меморандума при бездействии других государств-гарантов, - подчеркивает Павел Жовниренко. - Мы ничего не требуем, кроме одного – давайте выполнять подписанное. Делать то, чему цивилизованное человечество следует более двух тысяч лет, со времен возникновения Римского права – "pacta sunt servanda", то есть "договора должны выполняться".

Напомним, ранее о том, что Беларусь более не подходит для переговоров в формате ТКГ, говорил и глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Это его заявление вызвало резкую реакцию МИД РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 216

Все по теме:

Украина, США, Великобритания, Россия, Беларусь, Минск, Павел Жовниренко, Минские соглашения, Будапештский договор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности
02 Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
03 "Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
04 В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
05 "Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы не будем стоять в стороне&quot;: Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
"Мы не будем стоять в стороне": Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге
Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге
В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой
В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь