Проводить переговоры ТКГ в Минске больше невозможно: названа альтернатива

Проводить переговоры в формате Трехсторонней контактной группы в Минске более не представляется возможным.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил политический эксперт Руслан Синельников.

"Мы видим проблемы с сообщением, нарушение международной ситуации, отношение мирового сообщества к Беларуси. Это говорит о том, что эта площадка неблагоприятная для любых международных контактов для дипломатии", - сказал он.

По его словам другим местом для организации переговорного процесса может выступить нейтральная европейская страна. В пример он поставил Австрию или Швейцарию.

При этом он считает, что боевиков на переговоры допускать не обязательно, поскольку те не являются субъектом ни внутренней, ни внешней дипломатии.

Напомним, ранее о том, что Беларусь более не подходит для переговоров в формате ТКГ, говорил и глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Это его заявление вызвало резкую реакцию МИД РФ.