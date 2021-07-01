Скачать
Четвер, 01.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
На Донбасі бойовики посилили обстріли - поранений український захисник
На Донбасі бойовики посилили обстріли - поранений український захисник
Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів і збила графік поїздів. І це ще не кінець
Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів і збила графік поїздів. І це ще не кінець

На Донбасі бойовики посилили обстріли - поранений український захисник

На Донбасі бойовики посилили обстріли - поранений український захисник
Оновлено 15:37 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook

Вдень 1 липня російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України біля Широкине. В результаті ворожих обстрілів український захисник отримав поранення.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" в Фейсбуці.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення бойовиків.

Відзначимо, в четвер вранці місцеві жителі повідомляли про масові вибухи та обстріли в районі Макіївки, Ясинуватої, Авдіївки і Черемушек. За інформацією очевидців, вогонь відкривають бойовики.

Як повідомлялося, 28 червня, важкі поранення отримав доброволець з Білорусі, який приїхав допомогти Збройним силам захищати Україну від російської агресії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
Перегляди: 64

Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Китаї запрацював новий мега-аеропорт: як виглядає це диво архітектури (фото, відео)
02 Китай готовий забрати землі Чорногорії за борги: як таке можливо?
03 Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
04 Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент НП зняли на відео
05 Ще понад півсотні українців померли від коронавирусу за добу: свіжі дані на 1 липня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Харків'янка, яка викинула паспорти України, все ж потрапила до Туреччини (фото)
Харків'янка, яка викинула паспорти України, все ж потрапила до Туреччини (фото)
Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент НП зняли на відео
Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент НП зняли на відео
Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня
Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня
Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році
Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся