На Донбасі бойовики посилили обстріли - поранений український захисник

Вдень 1 липня російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України біля Широкине. В результаті ворожих обстрілів український захисник отримав поранення.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" в Фейсбуці.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення бойовиків.

Відзначимо, в четвер вранці місцеві жителі повідомляли про масові вибухи та обстріли в районі Макіївки, Ясинуватої, Авдіївки і Черемушек. За інформацією очевидців, вогонь відкривають бойовики.

Як повідомлялося, 28 червня, важкі поранення отримав доброволець з Білорусі, який приїхав допомогти Збройним силам захищати Україну від російської агресії.