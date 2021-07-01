На Донбасі бойовики посилили обстріли - поранений український захисник

Вдень 1 липня російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України біля Широкине. В результаті ворожих обстрілів український захисник отримав поранення.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" в Фейсбуці.
"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення бойовиків.
Відзначимо, в четвер вранці місцеві жителі повідомляли про масові вибухи та обстріли в районі Макіївки, Ясинуватої, Авдіївки і Черемушек. За інформацією очевидців, вогонь відкривають бойовики.
Як повідомлялося, 28 червня, важкі поранення отримав доброволець з Білорусі, який приїхав допомогти Збройним силам захищати Україну від російської агресії.