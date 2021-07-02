Скачать
П'ятниця, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Найбільша загроза - Росія: Україна вжила заходів проти "Дельта"-штамму на кордонах
Найбільша загроза - Росія: Україна вжила заходів проти "Дельта"-штамму на кордонах
У Києві центр вакцинації переводять на щоденний режим роботи: яким буде графік
У Києві центр вакцинації переводять на щоденний режим роботи: яким буде графік
Перемога, яка нам так потрібна: чому футбольне свято в центрі Києва важливіше, ніж ми думаємо
Перемога, яка нам так потрібна: чому футбольне свято в центрі Києва важливіше, ніж ми думаємо
На Львівщині за кермом BMW загинула 11-річна дитина, яка везла п'яного батька з приятелем (фото)
На Львівщині за кермом BMW загинула 11-річна дитина, яка везла п'яного батька з приятелем (фото)

У Києві центр вакцинації переводять на щоденний режим роботи: яким буде графік

У Києві центр вакцинації переводять на щоденний режим роботи: яким буде графік
Оновлено 16:22 Сьогодні Телеграф КМДА

З 5 липня центр вакцинації від коронавірусу, який відкрили в столичному МВЦ, працюватиме щодня. Записатися заздалегідь можна через портал Helsi.me.

Про це повідомили на сайті КМДА.

За словами заступника голови КМДА Ганни Старостенко, зробити щеплення з понеділка, 5 липня, можна буде щодня з 10:00 до 17:30. Також вона повідомила, що кількість вакцинацій за останній місяць збільшилася майже втричі. На початку червня їх було 125 тисяч, в кінці - вже 344 тисячі.

Для того аби вакцинуватися при собі потрібно мати паспорт, записатися заздалегідь на конкретний час і дату й отримати SMS-підтвердження. Бажано, для швидшого проходження процедури, укласти декларацію з сімейним лікарем.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні запрацюють COVID-сертифікати.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 67

Все по темі:

Вакцинация, Київ, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Найвідоміша Інста-пара України розлучається? Що відбувається між Сашею і Ігорем Пустовіт
02 Хто така Саша Бо і чи правда, що вона розлучається з Ігорем Пустовітом (фото)
03 Розклад сил перед матчем Англія - Україна на Євро-2020: як оцінюють шанси команд західні ЗМІ
04 Перемога, яка нам так потрібна: чому футбольне свято в центрі Києва важливіше, ніж ми думаємо
05 "На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень": генерал розсекретив, коли армія Путіна може напасти на Україну
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень&quot;: генерал розсекретив, коли армія Путіна може напасти на Україну
"На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень": генерал розсекретив, коли армія Путіна може напасти на Україну
Відскочив від гавкаючої собаки і влетів прямо під вантажівку: момент жахливої ДТП з Стамбулі потрапив на відео
Відскочив від гавкаючої собаки і влетів прямо під вантажівку: момент жахливої ДТП з Стамбулі потрапив на відео
Україна готується до найбільшого спалаху COVID-19: головний санітарний лікар озвучив найгірший сценарій
Україна готується до найбільшого спалаху COVID-19: головний санітарний лікар озвучив найгірший сценарій
Український COVID-сертифікат - що в ньому буде
Український COVID-сертифікат - що в ньому буде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся