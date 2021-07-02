У Києві центр вакцинації переводять на щоденний режим роботи: яким буде графік

З 5 липня центр вакцинації від коронавірусу, який відкрили в столичному МВЦ, працюватиме щодня. Записатися заздалегідь можна через портал Helsi.me.

Про це повідомили на сайті КМДА.

За словами заступника голови КМДА Ганни Старостенко, зробити щеплення з понеділка, 5 липня, можна буде щодня з 10:00 до 17:30. Також вона повідомила, що кількість вакцинацій за останній місяць збільшилася майже втричі. На початку червня їх було 125 тисяч, в кінці - вже 344 тисячі.

Для того аби вакцинуватися при собі потрібно мати паспорт, записатися заздалегідь на конкретний час і дату й отримати SMS-підтвердження. Бажано, для швидшого проходження процедури, укласти декларацію з сімейним лікарем.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні запрацюють COVID-сертифікати.