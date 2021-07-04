На Донбасі загинув український воїн: подробиці

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі і з початку доби неділі, 4 липня, здійснили 5 обстрілів, в результаті чого загинув український військовий.

Про це повідомляється в зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі станом на 17:00 неділі, опублікованій в соцмережі Facebook.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям", - йдеться в звіті.

Згідно з інформацією, на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

Також про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Як повідомлялося, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан прогнозує, що прориву в переговорах по Донбасу поки не буде, загострення тільки посилиться.