У Черкасах іноземець відкрив стрілянину на території лікарні (фото)

У Черкасах 4 липня сталась бійка за участю іноземців, яка переросла в стрілянину.

Про це повідомили в прес-службі поліції Черкаської області.

Повідомляється, що конфлікт стався близько 21:10 між двома жителями іншої держави біля лікарні на вулиці Самійла Кішки.

В результаті, один з чоловіків - 46-річний іноземець - дістав травматичний пістолет і почав стріляти по лобовому склу автомобіля марки Peugeot. Ймовірно, машина належала опонентові стрілка.

На щастя, поранених немає, а щодо бешкетників відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Зараз копи встановлюють всі деталі події, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Черкаській області в селі Дмитрівка Золотоніського району чоловік вистрілив в сина, після чого застрелився сам.