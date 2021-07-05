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У Черкасах іноземець відкрив стрілянину на території лікарні (фото)

У Черкасах іноземець відкрив стрілянину на території лікарні (фото)
Оновлено 10:39 Сьогодні Телеграф

У Черкасах 4 липня сталась бійка за участю іноземців, яка переросла в стрілянину.

Про це повідомили в прес-службі поліції Черкаської області.

Повідомляється, що конфлікт стався близько 21:10 між двома жителями іншої держави біля лікарні на вулиці Самійла Кішки.

В результаті, один з чоловіків - 46-річний іноземець - дістав травматичний пістолет і почав стріляти по лобовому склу автомобіля марки Peugeot. Ймовірно, машина належала опонентові стрілка.

 

На щастя, поранених немає, а щодо бешкетників відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Зараз копи встановлюють всі деталі події, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Черкаській області в селі Дмитрівка Золотоніського району чоловік вистрілив в сина, після чого застрелився сам.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Конфликт, Черкаси, Стрілянина, Ізоземці.
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