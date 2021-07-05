У Донецьку підлітки "спаплюжили" і спалили футболку з "гербом ДНР": як їх покарали

В окупованому Донецьку підлітки "спаплюжили" футболку з емблемою так званої "народної дружини з гербом і прапором ДНР".

Про це пише "ОстроВ".

"Топтали, плювали і в кінці спалили. Все це знімали на відео і виклали в соцмережі", - йдеться в повідомленні в підпису до відео, опублікованому в забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте".

Також повідомляється, що "вибачення на камеру не змусили себе довго чекати".

При цьому в сегменті користувачів ОРДЛО одразу ж почали обговорювати вчинок підлітків. Зокрема, деякі поспівчували хлопцям, яким довелося вибачатися, а інші вирішили "відправити їх рити окопи".

"А що вони бачили при денеер? Забрали у дітей дитинство і можливості"; "Уявляю, що батькам довелося пережити перед цими вибаченнями"; "У 14 році сам би за вуха оттаскав їх. Але сьогодні так, як принизили Донбас ерефовскіе куратори, ВТС та інші МММ-пройдисвіти, цим підліткам до них ще рости і рости"; "Окопи рити, та й по всьому", - пишуть коментатори.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Донецьку бойовики захопили вагітну жінку, котра приїхала на окуповані території побачити свою сестру.