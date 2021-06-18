Боевики "ДНР" упекли за решетку беременную женщину, приехавшую в ОРДО проведать свою сестру

Боевики ОРДО захватили беременную женщину, приехавшую на оккупированные территории повидать свою сестру.
Об этом сообщает "Медийная инициатива за права человека".
Сообщается, что женщину задержали 14 мая, ее подозревают в "шпионаже".
Оксана Паршина ехала на оккупированные территории повидать сестру, но была "задержана" на пропускном пункте "Мариновка", что на границе с Россией.
Изначально боевики заявили, что просто проверят ее документы и посадят на другой рейс, однако вместо того она исчезла на целые сутки.
После того,представители т.н. "МГБ" наведались в дом ее матери, где изъяли компьютер и религиозную литературу.
Паршина до войны жила в доме неподалеку от Донецкого аэропорта, однако в ходе боевых действий, дом был разрушен, после чего она сначала жила у матери, а позже выехала в Мариуполь.
Родственники женщины узнали, что ее задержали на 30 суток и содержат в "СИЗО" "МГБ", на тот момент она находилась на 10 неделе беременности.
По истечению 30 дней ее так и не отпустили.
Как сообщалось ранее, в оккупированном Луганске произошел мощный взрыв на газопроводе.