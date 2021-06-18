Скачать
Пятница, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине амнистируют теневые капиталы за 5% налога: как это будет работать и в чём подводные камни
В Украине амнистируют теневые капиталы за 5% налога: как это будет работать и в чём подводные камни
В Украине вновь менее тысячи новых заболевших COVID-19 - свежие данные на 18 июня
В Украине вновь менее тысячи новых заболевших COVID-19 - свежие данные на 18 июня
"В горах у самолета нет воздуха, чтобы зацепиться, а садиться и взлетать приходится по спирали", – украинские военные летчики о миссии в Афганистане (фото)
"В горах у самолета нет воздуха, чтобы зацепиться, а садиться и взлетать приходится по спирали", – украинские военные летчики о миссии в Афганистане (фото)
В Киеве пешеход погибла под колесами авто: водитель раскрыл детали трагедии (эксклюзивные фото)
В Киеве пешеход погибла под колесами авто: водитель раскрыл детали трагедии (эксклюзивные фото)

Луганск посреди ночи всколыхнул мощный взрыв: видео ЧП

Луганск посреди ночи всколыхнул мощный взрыв: видео ЧП
09:19 Сегодня Телеграф скриншот

На окраине находящегося под контролем боевиков группировки "ЛНР" Луганска в ночь на пятницу, 18 июня, прогремел мощный взрыв на газопроводе с последующим возгоранием.

Об этом написал в своем Telegram-канале боевик "ЛНР" Андрей Марочко.

По его информации, взрыв произошел "возле моста у парка имени "1 мая", (где колесо обозрения)".

Традиционно для любого происходящего у боевиков ЧП, они все пытаются списать на "действия врагов": в этот раз тоже газопровод "по предварительным данным подорвали".

"Процветание" доконало: в сети показали печальное фото из Луганска

Позже Марочко со ссылкой на "Луганскгаз" сообщил, что взрыв с последующим сильным возгоранием произошел на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм.

"По состоянию на 8.30 пламя удалось погасить, специалисты ГП "Луганскгаз" незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", - написал боевик.

"Полнейший колхоз": Казанский указал на отличие Донецка от Луганска

Опубликовавший видео пожара на газопроводе с другого ракурса пользователь соцсети Twitter под ником "hochu domoy v ua" считает, что взрыв произошел вследствие халатности боевиков, однако предположил, что обвинят в ЧП деятельность "ДРГ".

Как сообщалось, в середине мая боевиков группировки "ЛНР" уличили в массовых грабежах в дачных кварталах оккупированного Луганска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 499

Все по теме:

Газопровод, Пожар, Луганск, Взрыв, ЛНР, парк 1 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российские военные обстреливали Украину через границу: на суде в Гааге озвучили важное
02 Стычка Тищенко и Кивы в Раде попала на яркие карикатуры
03 Андрей Шевченко: "в раздевалку позвонил Владимир Зеленский. Беседин освежил игру" (видео)
04 Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
05 Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020 из группы Украины (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Журналисты узнали о &quot;тайном&quot; визите Новинского в Офис президента: зачем он туда приезжал (видео)
Журналисты узнали о "тайном" визите Новинского в Офис президента: зачем он туда приезжал (видео)
&quot;Такие люди погубили страну&quot;: Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)
"Такие люди погубили страну": Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)
&quot;Не спасался я от медведя, это он от меня убегал&quot;: спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах
"Не спасался я от медведя, это он от меня убегал": спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах
День летнего солнцестояния 2021: когда он и как к нему подготовиться
День летнего солнцестояния 2021: когда он и как к нему подготовиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь