Луганск посреди ночи всколыхнул мощный взрыв: видео ЧП

На окраине находящегося под контролем боевиков группировки "ЛНР" Луганска в ночь на пятницу, 18 июня, прогремел мощный взрыв на газопроводе с последующим возгоранием.

Об этом написал в своем Telegram-канале боевик "ЛНР" Андрей Марочко.

По его информации, взрыв произошел "возле моста у парка имени "1 мая", (где колесо обозрения)".

Традиционно для любого происходящего у боевиков ЧП, они все пытаются списать на "действия врагов": в этот раз тоже газопровод "по предварительным данным подорвали".

Позже Марочко со ссылкой на "Луганскгаз" сообщил, что взрыв с последующим сильным возгоранием произошел на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм.

"По состоянию на 8.30 пламя удалось погасить, специалисты ГП "Луганскгаз" незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", - написал боевик.

Опубликовавший видео пожара на газопроводе с другого ракурса пользователь соцсети Twitter под ником "hochu domoy v ua" считает, что взрыв произошел вследствие халатности боевиков, однако предположил, что обвинят в ЧП деятельность "ДРГ".

Ночью в орло у рукож..ых взорвался газопровод.

Ждем криков о ДРГ? pic.twitter.com/nmqE0FIGAH — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 18, 2021

Как сообщалось, в середине мая боевиков группировки "ЛНР" уличили в массовых грабежах в дачных кварталах оккупированного Луганска.