"Полнейший колхоз": Казанский указал на отличие Донецка от Луганска

С приходом боевиков в Луганск, который и до оккупации был более бедным, чем Донецк, и вовсе «превратился в полнейший колхоз» или кладбище.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал журналист и блогер Денис Казанский.

"В Луганске хуже и так было всегда. Город был более провинциальным и бедным по сравнению с Донецком еще в украинские времена. Это всем бросалось в глаза", - уверяет он.

По словам блогера, еще до оккупации луганские селебрити ездили тусоваться в Донецк – сейчас в Луганске все еще печальней.

"Даже в плане культурно-политической жизни отчетливо видна разница по публикациям в СМИ, Telegram-каналах, соцсетях. Донецкие люди активней обсуждают интриги и псевдополитические разборки, а Луганск превратился в полнейший колхоз или кладбищенскую территорию", - резюмирует Казанский.

Подробнее о том, чем отличаются Луганск от Донецка, читайте в материале "Телеграфа": "Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах.