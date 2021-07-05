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Понеділок, 05.07.2021
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Україна знову несе втрати на Донбасі: один воїн загинув, трьох поранено

Україна знову несе втрати на Донбасі: один воїн загинув, трьох поранено
20:45 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 5 липня, в результаті порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню на Донбасі і обстрілу позицій Збройних сил України один український воїн загинув, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Згідно з інформацією, НП сталася в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Українських військових відразу ж евакуювали з місця події і надали їм медичну допомогу.

На місці обстрілу працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ.

Як повідомлялося, 4 червня в районі ООС на Донеччині загинув військовий медик, капітан Юрій Письменний.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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ЗСУ, ООС, Війна, Поранення, Втрати.
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