Україна знову несе втрати на Донбасі: один воїн загинув, трьох поранено

У понеділок, 5 липня, в результаті порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню на Донбасі і обстрілу позицій Збройних сил України один український воїн загинув, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Згідно з інформацією, НП сталася в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Українських військових відразу ж евакуювали з місця події і надали їм медичну допомогу.
На місці обстрілу працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ.
Як повідомлялося, 4 червня в районі ООС на Донеччині загинув військовий медик, капітан Юрій Письменний.