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Намагався все спалити: в Києві затримали стрілка, що поранив копа (фото і відео з ним)
Намагався все спалити: в Києві затримали стрілка, що поранив копа (фото і відео з ним)

Намагався все спалити: в Києві затримали стрілка, що поранив копа (фото і відео з ним)

Намагався все спалити: в Києві затримали стрілка, що поранив копа (фото і відео з ним)
12:48 Сьогодні Телеграф

У Києві на Голосіївському проспекті, 58 затримали стрільця, який поранив з мисливської рушниці двох людей - цивільного в обличчя і копа в руку.

Як повідомляють столичні пабліки, чоловіка відвезли на машині в відділення поліції, не даючи журналістам ніяких коментарів і не дозволивши підійти до затриманого.

Втім, незадовго до затримання чоловік спілкувався зі ЗМІ по телефону. Він розповів, що цілився в рейдерів, що нібито намагалися відібрати його квартиру, а також що він не може вийти і здатися фізично, так як двері нібито заклинило в результаті штурму силовиками. Чоловік вимагав пустити до нього адвоката.

В результаті, стрілок спробував все спалити в своїй квартирі, однак спецназ взяв її штурмом. Співробітники ГСЧС ліквідували загоряння та евакуювали мешканців багатоповерхівки.

На місці працюють поліцейські і пожежні.

Раніше ми повідомляли, що в поліції розповіли подробиці стрілянини на Голосіївському проспекті Києва, де один з мешканців багатоповерхівки відкрив вогонь по правоохоронцям. За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, патрульні прибули на виклик в квартиру, де відбувався конфлікт. Однак власник вистрілив з мисливської рушниці в бік копів: одна людина (з якою був конфлікт до приїзду копів) отримала вогнепальне поранення обличчя, друга - правоохоронець - поранена в руку.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Полиция, Київ, Затримання, Перестрілка, Київський стрілок.
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