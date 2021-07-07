Выстрелили прямо в лицо: последние новости о перестрелке в Киеве

В полиции рассказали подробности стрельбы на Голосеевском проспекте Киева, где один из жильцов многоэтажки открыл огонь по правоохранителям.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, патрульные прибыли на вызов в квартиру, где происходил конфликт. Однако владелец выстрелил из охотничьего ружья в сторону копов: один человек получил огнестрельное ранение лица, второй - страж порядка - ранен в руку.

После этого, продолжает Крищенко, мужчина закрылся в своей квартире. На месте работает спецназ и продолжается операция по задержанию стрелка.

В Сети также появилась информация о том, что агрессор находится в состоянии алкогольного опьянения и рассказал родственнику по телефону, что его квартиру штурмует полиция и он требует адвокатов. Родственник стрелка также сообщил, что эту квартиру якобы пытались отобрать рейдеры, поэтому мужчина достал оружие.

Напомним, в киевском ТРЦ, который расположен на Оболонском проспекте, произошла перестрелка, в результате чего в больницу госпитализировали 25-летнего мужчину.

Также мы сообщали, что на территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла в Броварах. Часть участников была задержана полицией на месте происшествия.