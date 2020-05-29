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Перестрелка в Броварах: полиция ввела план-перехват

Перестрелка в Броварах: полиция ввела план-перехват
13:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Киевской области введен план-перехват после перестрелки в Броварах.

На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников происшествия. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, около 7:15 в полицию Киевской области поступило сообщение о перестрелке неизвестных лиц. Часть участников была задержана полицией на месте происшествия.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - сообщают в полиции.

Перестрелка в Броварах: стали известны причины

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

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Перестрелка, Киевская область, Стрельба, Бровары, Нацполиция.
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