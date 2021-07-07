Зв'язав дітей скотчем і перерізав горло синові: жителя Дніпропетровщини розшукують після сварки з колишньою

У селищі Девладове Софіївського районі Дніпропетровської області 28-річний чоловік зв'язав скотчем 2 дітей - 2 та 7 років. Дворічному хлопчику він перерізав голо і завдав кілька ударів ножем в спину. З місця злочину зник, його розшукує поліція.

Про це стало відомо з сайту Нацполіціі області.

Постраждалої дитини у важкому стані доставили в лікарню. За інформацією правоохоронців, чоловік - колишній співмешканець матері дітей. Його звуть Сергій Федотов. Він уже стоїть на обліку поліції через домашнє насильство, був раніше судимий.

Раніше "Телеграф" повідомляв про подібний випадок, який закінчився трагедією. У Покрові Дніпропетровської області хлопчика вбив мамин приятель - подробиці.