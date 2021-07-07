Шансів врятуватися не було: в Карпатах злетів в урвище автомобіль з людьми (фото)

У середу, 7 липня, в Яремче (Івано-Франківська область) автомобіль злетів у обрив. Загинули чотири людини, які в момент трагедії знаходилися в салоні авто.

Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Як з'ясували прибулі на місце поліцейські, Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У машині знаходилися чотири людини - троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці до приїзду медиків.

"Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих", - уточнюють у відомстві.

Судячи з кадрів, автомобіль перетворився на купу металобрухту, зірвавшись з висоти.

Як повідомляв "Телеграф", в Росії автомобіль з водієм всередині зірвався з вантажного підйомника в ущелині Адир-Суу в Кабардино-Балкарії.