"Під***сів потрібно вбивати": Житомир поставили на вуха через провокаційні листівки (фото)

У Житомирі на вулицях виявили листівки, що закликають до вбивства геїв. Зокрема одну з них сфотографували на площі Корольова.

Про це стало відомо з повідомлення в групі "Фейсбук Житомира".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відреагувала на ситуацію і звернулася в Нацполіцію і до міського голови Житомира про перевірку факту і внесення в ЕРДР. Вона підкреслила, що подібні дії порушують законодавство - Конституцію України, Декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини й основних свобод.

"Забезпечення рівності прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти як однієї з найбільш вразливих категорій громадян перебуває на моєму постійному контролі", - написала нардеп у своєму офіційному Телеграм-каналі.

Відзначимо, що майдан Корольова - центральна площа Житомира. Тут знаходиться обласна державна адміністрація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що викладачка львівського вишу на всю країну зганьбилася гомофобними висловлюваннями.