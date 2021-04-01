Скачать
П'ятниця, 02.04.2021
Байден додзвонився Зеленському: перші подробиці розмови
Байден додзвонився Зеленському: перші подробиці розмови
Загострення на Донбасі: бойовики підстрелили ще двох українських захисників
Загострення на Донбасі: бойовики підстрелили ще двох українських захисників
Україна відновила рекорди смертності і захворюваності за пандемію: дані на 2 квітня
Україна відновила рекорди смертності і захворюваності за пандемію: дані на 2 квітня
У Зеленського відповіли, чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун
У Зеленського відповіли, чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун

"Хворе суспільство": що відомо про викладачку, яка влипла в гомофобний скандал на всю країну

"Хворе суспільство": що відомо про викладачку, яка влипла в гомофобний скандал на всю країну
17:55 Чт, 1 Квітень 2021 Телеграф

Викладачка львівського вишу на всю країну осоромилась гомофобними висловами, заявивши студентам, що поняття гендеру було запроваджено за гроші, а геїв та лесбійок потрібно не розуміти, а лікувати.

Скандал розгорівся в Національному університеті "Львівська політехніка" після того, як в мережі з'явився відеозапис лекції викладачки типографіки Ольги Мерье, зроблена її студентами. Як пояснили самі студенти, Мерье роками транслює свої гомофобні погляди, розповідаючи учням, що люди з нетрадиційною орієнтацією - просто хворі. Зрештою у студентів увірвався терпець і вони вирішили "прославити" свою викладачку на всю Україну. Вони записали її заяви на відео, яке оприлюднили в Youtube.

Як видно з кадрів, викладачка коментує роботу своєї студентки на тему сексуальних домагань, яка, в тому числі винесла проблеми харасменту стосовно людей з нетрадиційною орієнтацією.

Мерье зокрема заявила, що насправді "ніякого гендеру не існує", це поняття ввели за фінансову винагороду і зараз його просто "впарюють". Викладачка сказала своїй студентці, що буде виступати проти обраної нею теми, і зажадала, щоб вона розкрила свою сексуальну орієнтацію.

"Яка у вас сексуальна орієнтація з точки зору гендеру, що ви вибираєте таку тему і захищаєте це?.. У даному випадку мова йде про геїв і лесбійок і я буду виступати проти цього, бо вважаю, що це не є формою дискримінації", - заявила Мерье, назвавши представників ЛГБТ "хворим суспільством".

Мерье цинічно заявила, що ті, хто "позиціонує себе, як гей, або лесбіянка" - психічно нездорові і їх потрібно не розуміти, а лікувати. 

Що відомо про викладачку Львівської політехніки Ольгу Мер'є

Як інформує "Вікіпедїя", Ольга Валеріївна Мер'є - кандидат архітектури, старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка".

Мер'є відзначила свої 39 років 28 лютого. У 2009 році викладачка отримала науковий ступінь.

Ольга Мер'є викладає в Політехніці рисунок, живопис, скульптуру, архітектурну композицію, спецпредмет на вибір студента.

Нагадаємо, Ватикан офіційно відхрестився від підтримки одностатевих шлюбів.
Раніше свою позицію з приводу одностатевих шлюбів озвучив Папа Римський Франциск. Ватикан офіційно заявив, що не підтримує шлюби представників ЛГБТ-спільноти, попри масу фейків, поширених у ЗМІ та соцмережах

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Надія Данищук
Автор: Надія Данищук
Перегляди: 176

Все по темі:

Скандал, ЛГБТ, Гомофобия, Львів.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Днем ангела Світлани: красиві листівки і картинки
02 Загострення на Донбасі: бойовики підстрелили ще двох українських захисників
03 Найгірша ситуація в Києві і на Львівщині: де найбільше хворих і померлих від COVID-19 2 квітня
04 Супертяж української політики: Atlantic Council присвятило статтю Данілову и РНБО
05 Вихідні в квітні 2021: скільки будемо відпочивати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
В Києві зайнято вже понад 84% ліжок з киснем: ситуація з коронавірусом в регіонах України (інфографіка)
В Києві зайнято вже понад 84% ліжок з киснем: ситуація з коронавірусом в регіонах України (інфографіка)
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся