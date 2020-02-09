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В Швейцарии проходит референдум о криминализации гомофобии

В Швейцарии проходит референдум о криминализации гомофобии
12:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Швейцарии хотят сделать дискриминацию по сексуальному признаку уголовным преступлением.

Жители Швейцарии на референдуме в воскресенье голосуют за предложение, согласно которому гомофобия в стране должна считаться уголовным преступлением. Об этом сообщает Swiss Info.

Опросы общественного мнения, опубликованные на прошлой неделе, показали, что две трети респондентов высказались за принятие к поправке в закон, которая улучшит защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Реформа, которая расширит существующие правила борьбы с расизмом и включит гомофобию, была одобрена парламентом в 2018 году.

Защита для ЛГБТ: В Швейцарии пройдет референдум по антигомофобному закону

 Но небольшая ультраконсервативная религиозная группа, поддерживаемая правой Швейцарской народной партией, собрала достаточно подписей для проведения всенародного голосования.

Швейцарское уголовное законодательство защищает граждан страны от дискриминации по признаку цвета кожи, религии или этнической принадлежности. В настоящее время правительство и парламент хотят укрепить эту так называемую "антирасистскую уголовную норму" и сделать уголовно наказуемой дискриминацию людей по признаку их сексуальной ориентации.

Напомним, Украина в 2019 году поднялась на пять строчек в рейтинге самых дорогих стран мира для проживания.

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Швейцария, Референдум, Гомофобия, Референдум в Швейцарии.
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