Бог не может благословить грех: Папа Римский поставил точку в спорах католиков об однополых браках

Ватикан отказался благословлять однополые пары. Об этом говорится в официальном ответе Конгрегации доктрины веры (центральный орган управления Ватиканом), в компетенции которой находится наблюдение за ортодоксальностью и чистотой вероучения и морали Католической церкви, пишет dailymail.

"Католическая церковь не может благословить однополые союзы, поскольку Бог "не может благословлять грех", - указано в сообщении.

Таким образом Папа Римский Франциск поставил точку в давнем споре среди католиков, отреагировав на многочисленные просьбы служителей церкви дать разрешение на благословение однополых пар.

Отметим, ранее открестились от поддержки Папой Римским однополых браков, которую он якобы озвучил в документальном фильме американского режиссера русского происхождения Евгения Афинеевського "Франциск". В Ватикане заявили, что слова папы Римского перекрутили и исказили при монтаже.

Напомним, завершился исторический визит Папы Римского Франциска одну из самых неспокойных государств Ближнего Востока – Ирак. В понедельник, 8 марта, 84-летний понтифик вылетел из Багдада в Рим.