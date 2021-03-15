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Бог не может благословить грех: Папа Римский поставил точку в спорах католиков об однополых браках

Бог не может благословить грех: Папа Римский поставил точку в спорах католиков об однополых браках
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф

Ватикан отказался благословлять однополые пары. Об этом говорится в официальном ответе Конгрегации доктрины веры (центральный орган управления Ватиканом), в компетенции которой находится наблюдение за ортодоксальностью и чистотой вероучения и морали Католической церкви, пишет dailymail.

"Католическая церковь не может благословить однополые союзы, поскольку Бог "не может благословлять грех", - указано в сообщении.

Таким образом Папа Римский Франциск поставил точку в давнем споре среди католиков, отреагировав на многочисленные просьбы служителей церкви дать разрешение на благословение однополых пар.

Отметим, ранее открестились от поддержки Папой Римским однополых браков, которую он якобы озвучил в документальном фильме американского режиссера русского происхождения Евгения Афинеевського "Франциск". В Ватикане заявили, что слова папы Римского перекрутили и исказили при монтаже.

Напомним, завершился исторический визит Папы Римского Франциска одну из самых неспокойных государств Ближнего Востока – Ирак. В понедельник, 8 марта, 84-летний понтифик вылетел из Багдада в Рим.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ЛГБТ, Папа Римский, Однополые браки, Франциск.
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