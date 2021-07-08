Леніни навколо - в Харківській області створюють парк декомунізованих скульптур під відкритим небом (фото)

Парк декомунізованих скульптур просто неба збираються зробити на території Меморіального комплексу "Висота маршала Конєва". Уже прибувають перші експонати. Пам'ятник Леніну з Нової Водолаги прибув першим, на черзі - пам'ятник з Ізюма.

Про це повідомляє Depo.Харьков.

Рішення передати пам'ятник депутати Ізюмської міськради прийняли після того, як його не вийшло продати. Леніна оцінили в 460,3 тисячі гривень.

Передати пам'ятник в музей попросив депутатів директор Меморіального комплексу. В організації коментують, що хочуть створити парк просто неба за європейським прикладом. Строків відкриття поки не називають - ініціатива виходить саме від комплексу "Висота маршала Конєва", і потребує коштів на реалізацію.

"Зараз - це музейні експонати. А колись їх створювали на народні кошти, які давали робочі, селяни, і ці гроші вони заробляли важкою працею. Вважаємо, що зразки цього монументального мистецтва ми повинні зберегти", - зазначив заступник гендиректора комплексу з наукової роботи Віталій Яковлєв.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові частину радянського Монумента слави перенесли в музей терору.