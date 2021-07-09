В "ДНР" не знайшлося ліків: військовий кореспондент бойовиків померла після інсульту в 35 років (фото)

9 липня вранці в донецькій лікарні померла проросійська журналістка Катя Катіна (справжнє прізвище - Василенко).

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, 35-річна жінка померла в результаті сильного інсульту, що стався два дні тому. У Донецьку не було ліків, щоб врятувати Катіну. Препарати шукали по всій так званій "республіці" і чекали з Москви, проте марно.

Втім, в Мережі пишуть, що причина смерті - не крововилив в мозок після інсульту, а стрес, отриманий на війні.

Катіна була відома як фронтовий журналіст самопроголошеної "ДНР", себе називала "рудою з камерою" і в своїх матеріалах висловлювала активну проросійську позицію.

До слова, раніше на війні загинув хлопець Катіної - снайпер Андрій "Скрипаль". А в своїх інтерв'ю вона не раз розповідала, як брала участь в "референдумі про самовизначення Донбасу" в 2014 році, як "розбирала бруківку, ламаючи нігті, коли в Донецьку чекали приїзду українських нацистів".

Нагадаємо, дослідники з Лундського університету в Швеції виявили особливий ген, який може викликати захворювання дрібних судин головного мозку та інсульт.