"Висить на волоску": в Дніпрі намагаються врятувати дворічного Михайлика, якому перерізав горло вітчим (фото)

8 липня в селі Девладове Криворізького району 28-річний Сергій Федотов зв'язав скотчем двох дітей і пошматував їх ножем. Через добу життя дворічного Міші продовжує висіти на волосині: малюка, якому перерізали горло, перевезли в Дніпро, куди також виїхали і столичні медики.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Олег Єрмолінський - блог Кривого Рогу".

Відомо, що нелюд - екс-співмешканець мами малюків Сергій Федотов - вже затриманий.

Тим часом його жертва - дворічний малюк - знаходиться в критичному стані в Дніпрі. Медики кажуть, що дитина висить "на волоску" між життям і смертю. Є інформація, що в лікарню вже виїхали столичні фахівці з "Феофанії", які допоможуть врятувати дитину.

За непідтвердженою інформацією, Міша підключений до апаратів: його мозок нібито не працює.

Нагадаємо, Федотов зрешетив малюка ударами в область спини і горла, після чого зник з місця замаху. Раніше він був судимий і стоїть на обліку поліції через домашнє насильство.