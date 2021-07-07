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Связал детей скотчем и перерезал горло сыну: жителя Днепропетровщины разыскивают после ссоры с бывшей

Связал детей скотчем и перерезал горло сыну: жителя Днепропетровщины разыскивают после ссоры с бывшей
14:21 Сегодня Телеграф

В поселке Девладово Софиевского районе Днепропетровской области 28-летний мужчина связал скотчем 2 детей - 2 и 7 лет. Двухлетнему мальчику он перерезал голо и нанес несколько ударов ножом в спину. С места преступления скрылся, его разыскивает полиция.

Об этом стало известно с сайта Нацполиции области. 

Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. По информации правоохранителей, мужчина - бывший сожитель матери детей. Его зовут Сергей Федотов. Он уже стоит на учете полиции из-за домашнего насилия, был ранее судим. 

ориентировка

Ранее "Телеграф" сообщал о подобном происшествии, которое закончилось трагедией. В Покрове Днепропетровской области мальчугана убил мамин приятель – подробности.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Дети, Полиция, Нападение, Днепропетровская область, Розыск.
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