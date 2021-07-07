Связал детей скотчем и перерезал горло сыну: жителя Днепропетровщины разыскивают после ссоры с бывшей

В поселке Девладово Софиевского районе Днепропетровской области 28-летний мужчина связал скотчем 2 детей - 2 и 7 лет. Двухлетнему мальчику он перерезал голо и нанес несколько ударов ножом в спину. С места преступления скрылся, его разыскивает полиция.

Об этом стало известно с сайта Нацполиции области.

Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. По информации правоохранителей, мужчина - бывший сожитель матери детей. Его зовут Сергей Федотов. Он уже стоит на учете полиции из-за домашнего насилия, был ранее судим.

Ранее "Телеграф" сообщал о подобном происшествии, которое закончилось трагедией. В Покрове Днепропетровской области мальчугана убил мамин приятель – подробности.