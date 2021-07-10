Боєць загинув, ще троє госпіталізовані: Україна знову зазнала втрат на Донбасі

На Донбасі в зоні ООС, 9 липня, через обстріл бойовиків загинув український військовослужбовець. Ще трьох бійців поранили окупанти.

Про це повідомляється у ранковому зведенні пресцентр штабу ООС на сторінці в Facebook в суботу.

В результаті ворожого обстрілу український захисник загинув. Ще один військовий отримав поранення і двоє бійців - бойові травмування. Постраждалих українських військовослужбовців доставили до лікувального закладу. Лікарі оцінюють стан їх здоров'я як задовільний.

За минулу добу в штабі ООС зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Російські військові ввели вогонь у кількох населених пунктів. Серед них Зайцеве, Невельське, Новотошківське, Піски, Троїцьке, Новозванівка, Новомихайлівка, Авдіївка, Оріхове.

Окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів, артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 калібру, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї.

З початку доби суботи й станом на 7:00 бойовики здійснили п'ять обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що за добу 8 липня позиції українських військових обстрілювали 11 разів, один солдат загинув, ще один поранений