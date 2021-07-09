Через нове загострення на Донбасі загинув український військовий

За добу 8 липня позиції українських військових обстрілювали 11 разів. Під вогонь потрапили Опитне, Новозванівка, Невельське Причепилівка, Піски, Мар'їнка, Кримське, Водяне.

Один український захисник загинув. Також, один військовий отримав кульове поранення, його стан медики оцінюють як задовільний.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook в ранковому зведенні 9 липня.

Російські найманці порушував режим тиші й вранці в п'ятницю. Обстріли вели біля Зайцевого, Пісок, Новотошківського і Невельського. За ранок поранених і загиблих немає.

У відповідь на обстріли українські війська вели вогонь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в зону ООС бойовики стягують військову техніку.

Про всі випадки порушення режиму тиші українська сторона повідомила в Місію ОБСЄ